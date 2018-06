Pour le patron d’Ubisoft, le streaming aura remplacé les consoles d’ici une génération

Et si la future PlayStation 5 et la prochaine Xbox étaient parmi les dernières consoles de jeux vendues ? Pour Yves Guillemot, grand patron du studio français Ubisoft (Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs, Rayman), c’est quasi une certitude : le streaming remplacera les consoles classiques.

C’est au micro du site américain Variety que Guillemot a annoncé sa prédiction. " Je pense que nous verrons encore une génération, mais il y a de fortes chances que le hardware s'efface petit à petit. Avec le temps, je pense que le streaming va devenir plus accessible à de nombreux joueurs et qu'il ne sera plus nécessaire de posséder un gros matériel à la maison. Il y aura encore une génération de consoles et après ça, nous serons tous passés au streaming. "

À l’heure actuelle, les offres de jeux en streaming sont limitées, mais elles existent déjà. Sony propose le Playstation Now, et Microsoft le Xbox Game Pass. Deux solutions par abonnement qui proposent une sélection (souvent anciennes) de jeux à jouer directement, sans passer par la case achat et téléchargement.

Pour les studios, comme Ubisoft, mais également Electronic Arts, c’est une excellente nouvelle : un jeu, un seul développement, et aucune limitation des à la puissance des machines. " L'industrie du AAA grandira bien plus vite avec ça. Nous devons travailler sur l'accessibilité et faire en sorte qu'ils puissent se jouer sur n'importe quel appareil, mais le fait que nous serons en mesure de streamer ces jeux sur des mobiles et des télévisions sans avoir besoin d'une console bouleversera toute l'industrie " poursuit Yves Guillemot. " Nous pensons que c'est une tendance qui va continuer d'évoluer. Au final, la technologie va fortement s'améliorer et nous permettre d'offrir une expérience très fluide dans les grandes villes du monde. "

Évidemment, c’est bien là que le bat blesse. Qui dit jeux en streaming dit connexion internet suffisamment puissante. Espérons que deux générations de consoles offriront assez de temps aux fournisseurs pour proposer une connexion solide partout dans le monde.