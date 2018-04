Pour le co-créateur de la Xbox, la Nintendo Switch est une véritable réussite

Lors d'une interview accordée au site GeekWire, Ed Fries est revenu sur la dernière console de Nintendo, n'hésitant pas à vanter ses nombreux mérites.

Celui qui fut vice-président du département jeux vidéo de Microsoft et cocréateur de la première Xbox en a profité pour dévoiler quelques idées abandonnées pour la première console de Microsoft.

"Lorsque je l'ai vue pour la première fois, je me suis dit qu'elle était créative, mais je n'étais pas certain qu'elle allait rencontrer le succès. D'ailleurs nous avions envisagé certaines de ses idées chez Xbox, par exemple la possibilité de proposer des manettes que vous pouvez séparer et tenir dans chaque main. J'ai d'abord joué à Zelda Breath of the Wild sur Wii U et j'ai apprécié le jeu. Je me suis donc dit que je n'avais peut-être pas besoin d'une Switch.

Mais j'ai fini par craquer et je me suis acheté une Switch pour jouer à Mario Odyssey. J'ai alors été vraiment surpris par toutes les différentes et créatives manières qu'ils ont eu d'utiliser les manettes, les possibilités de les attacher à différents supports, ou encore la possibilité de les séparer, de les donner à un autre joueur et de les tenir à l'horizontale. Ce sont des choses qui m'ont vraiment séduit et qui m'ont convaincu qu'il s'agit d'une machine cool."

Les manettes détachables n'ont jamais vu le jour sur Xbox, mais il est toujours intéressant de connaître les idées un temps envisagées lors du processus de création d'une console. Enfin, en parlant de création, Ed Fries a également adoré le concept du Nintendo Labo, ce jeu fait de carton qui permet de stimuler la créativité des enfants : "J'adore qu'ils (Nintendo) réfléchissent toujours hors des sentiers battus. Ce truc en carton va de pair avec la mouvance des bricoleurs et c'est génial de faire construire quelque chose de physique aux enfants."

À croire qu'Ed Fries cherche un boulot du côté de Redmond...