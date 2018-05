Pour la première fois, les ventes du Google Home ont dépassé celles de l'Amazon Echo

Les enceintes connectées continuent de rencontrer un joli succès. Et pour la première fois, Google dépassé Amazon dans les ventes.

La firme de Mountain View a en effet écoulé 3,1 millions de Google Home depuis janvier 2018. De son côté, Amazon, qui dépasse Google dans les ventes depuis janvier 2017, a vendu 2,5 millions d'exemplaires de ses enceintes Echo. Amazon reste malgré tout leader sur le marché, même si Google se rapproche un peu plus dangereusement chaque jour.

Au total, depuis janvier, les Américains ont acheté 4,1 millions d'enceintes, vendues par Google, Amazon et Apple (qui arrive troisième du classement avec son HomePod aux ventes plutôt timides). Les États-Unis sont le premier marché mondial des enceintes connectées, devant la Chine et la Corée du Sud, où se sont écoulés respectivement 1,8 million et 730 000 unités depuis le début de cette année.