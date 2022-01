Pour faire face à la pénurie de PS5, Sony relance la production de la PS4

C’est une solution comme une autre, mais elle n’aidera pas les joueurs à mettre la main sur un exemplaire de la console next-gen, qui reste difficilement trouvable dans le commerce.

1 million de nouvelles PS4 cette année

Selon les informations obtenues par Bloomberg, Sony devait mettre fin à la production de PlayStation 4 à la fin de l’année. Mais les chaînes d’assemblages continueront de fonctionner en 2022, suite à une décision de dernière minute.

“La stratégie permettrait de fabriquer environ un million d'unités PS4 cette année pour aider à compenser une partie de la pression sur la production de la PS5, un chiffre qui sera ajusté en fonction de la demande”, explique une personne proche du dossier. “L’ancienne console utilise des puces moins avancées, est plus simple à fabriquer et offre une alternative économique à la PS5”, précise Bloomberg.

Depuis son lancement en 2013, Sony a écoulé plus de 116 millions de PlayStation 4. La console représente à elle seule une partie substantielle des revenus de la division jeux de Sony, notamment via les abonnements (PS Plus entre autres) et les ventes de jeux.

On comprend mieux pourquoi des titres imaginés pour la PlayStation 5, comme les très attendus Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West ou encore God of War Ragnarok, bénéficieront également d’une version PS4.