Pour faire face à la demande, Amazon veut engager 100 000 nouveaux employés

Le géant de l’e-commerce fait face à une augmentation du nombre de commandes à la suite des mesures de confinement imposées un peu partout dans le monde.

Pour parvenir à livrer les colis et satisfaire les clients, l’entreprise annonce vouloir engager 100 000 nouveaux collaborateurs.

Les employés actuels, qui “travaillent dans les centres de traitement des commandes, les opérations de transport, les magasins ou qui effectuent des livraisons afin que les autres puissent rester chez eux”, verront quant à eux leur salaire augmenter, de 2 euros de l’heure en Europe (et 2$ aux États-Unis; 2£ au Royaume-Uni).

L’augmentation durera jusqu’à fin avril, et représente un investissement de 350 millions de dollars.

“Nous assistons à une augmentation significative de la demande, ce qui signifie que nos besoins en main-d’œuvre sont sans précédent pour cette période de l’année. Nous ouvrons 100000 nouveaux postes à temps plein et à temps partiel aux États-Unis dans nos centres de distribution et notre réseau de livraison pour répondre à l'augmentation de la demande des personnes qui comptent sur les services d'Amazon pendant cette période de stress, en particulier les plus vulnérables au confinement ”, explique Dave Clark, vice-président sénior des opérations mondiales chez Amazon, sur le blog de l’entreprise.