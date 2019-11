Pour concurrencer WeTransfer, Dropbox lance à son tour son service de partage de fichiers

Le service de stockage de fichiers s'attaque à WeTransfer avec un nouvel outil, baptisé Dropbox Transfer.

Les sites permettant de partager facilement des fichiers en ligne se multiplient ces derniers temps. Aux côtés de l'historique et très populaire WeTransfer (qui offre jusqu'à 2 Go gratuitement), on retrouve également le français Smash (gratuit et sans limite de poids) et depuis ce lundi 4 novembre, Dropbox Transfer.

L'outil, qui était en version bêta depuis plusieurs mois, est enfin accessible à l'ensemble des utilisateurs du service. Le principe est simple : vous envoyez un fichier, qui pourra être téléchargé par votre destinataire sur son disque dur ou directement sur son espace Dropbox, s'il possède également un compte.