Mais cela n'empêche pas PUBG Corp. de tout tenter pour récupérer sa couronne. Et la version Lite, disponible depuis quelques jours en Thaïlande, pourrait être un pas dans la bonne direction. PUBG Lite a deux avantages, qui permettent de concurrencer Fortnite : le jeu est gratuit (contrairement à son principal concurrent, la version classique de PUBG est payante) et moins gourmand. Autrement dit, il ne nécessite pas une configuration puissante pour tourner.

Pour concurrencer Fortnite, PUBG envisage le free-to-play - © PUBG Corp.

Concrètement, PUBG Lite nécessite la même configuration minimale que Fortnite. À savoir un PC tournant sous Windows 7, 8 ou 10; un processeur Intel Core i3 2,4 GHz; une carte graphique Intel HD Graphics 4000 et 4 Go de RAM. La version Lite propose une seule carte (Erangel), uniquement en mode TPP, soit en vue à la troisième personne (pour Third Person Pespective). Si le succès est au rendez-vous, la version pourrait débarquer sur d'autres marchés et proposer plus de contenu.