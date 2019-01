Pour améliorer ses batteries, Apple recrute chez Samsung

La marque à la pomme avait besoin d'un nouvel homme à la tête de sa division dédiée aux batteries, et c'est du côté de Samsung qu'elle l'a trouvé.

Ancien cadre en charge du développement des batteries au sein de l'entreprise sud-Coréenne, Soonho Ahn avait quitté son ancien employeur en décembre 2018, après quatre ans de bons et loyaux services. Quelques semaines plus tard, le voilà donc qui occupe le même poste (soit "Global Head of Battery Developments", comme indiqué sur son profil LinkedIn), mais cette fois chez Apple.

Son travail consistera à poursuivre le développement des batteries au lithium, ainsi que des batteries dites "de nouvelles générations", comme des batteries au graphène sur lesquelles Soonho Ahn planchait déjà chez Samsung. Apple s'est déjà fourni chez Samsung pour certaines batteries d'iPad et de MacBook, mais cette nouvelle recrue pourrait être un signe indiquant que la firme de Cupertino cherche à fabriquer ses propres batteries.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul domaine qu'Apple essaye de maitriser en interne. On connait la qualité des puces maison, qui font tourner les appareils iOS depuis quelques années. Mais dans un futur proche, Apple souhaiterait également produire ses propres écrans MicroLED, ses propres modems et donc, pourquoi pas, ses propres batteries. Esapérons juste qu'elles n'exploseront pas comme celles qui alimentaient le tristement célèbre Galaxy Note 7. Une batterie supervisée à l'époque par Soonhi Ahn...