Polymega, la console modulaire qui émule tous vos anciens jeux

Le salon E3, dédié aux jeux vidéo, était l’occasion pour le constructeur Playmaji de refaire parler de la Polymega, une console modulaire annoncée il y plus d’un an.

Le concept de la Polymega est simple : jouer à vos anciens jeux avec les cartouches originales et les manettes de l’époque, grâce à une machine modulaire qui s’adapte à vos envies. Concrètement, elle se compose d’un dock et de huit modules vendus séparément, chacun d’entre eux permettant d’émuler une console.

À son lancement (dont la date est toujours inconnue), la Polymega pourra faire tourner les jeux des consoles suivantes : NES, SNES, Megadrive/32X, PC Engine/Supergrafx, Mega CD, PC engine CD-ROM², PlayStation et Neo-Geo CD. Le dock sera vendu 300 euros, et chaque module coûtera 60 euros. Une somme élevée, d’autant plus qu’il faudra posséder les cartouches et manettes d’origines.