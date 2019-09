Polaroid lance un mini-laboratoire de développement instantané

Polaroid Originals s’apprête à sortir en octobre 2019 un véritable petit laboratoire portable, permettant d’imprimer dans le style "instantané" n’importe quelle photo issue de son smartphone. Explication.

Le but du Polaroid Lab est de convertir des images numériques en photos analogiques. Il propose un système de développement instantané et, dans les faits, agit comme une véritable chambre noire, sur table miniature.

Son fonctionnement est on ne peut plus simple puisqu’il suffit de sélectionner une image dans son téléphone via l’application Polaroid Originals (disponible sous Android et iOS), de placer son smartphone face contre le Polaroid Lab et enfin de presser sur le bouton rouge de l’appareil pour que l’image soit projetée sur le film avant d’être transformée en une photo instantanée.

Ce Polaroid Lab fonctionne avec les nouveaux films Polaroid Originals i-Type ainsi que les films 600 instantanés. Il est annoncé pour le 10 octobre 2019 à 129,99 euros.

Découvrir le Polaroid Lab en vidéo : youtu.be/JaRAKQHFsbM