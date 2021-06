Pokémon Unite débarquera sur iOS et Android à la rentrée

Et la bonne nouvelle, c’est que le cross-play sera au programme !

Bienvenue sur l’île d’Aeos

Le jeu développé par TiMi Studios (on leur doit notamment Call of Duty Mobile) et publié par The Pokémon Company a enfin une date de sortie. Et cela se fera en deux temps.

Premièrement, Pokémon Unite sera disponible sur Nintendo Switch, dès le mois de juillet. Ensuite, place au mobile avec une version iOS et Android, prévue pour le mois de septembre.

Pour rappel, Pokémon Unite est un MOBA (multiplayer online battle arena), soit une arène de bataille en ligne multijoueur.Tout comme League of Legends ou Dota 2, mais avec des Pokémon, qui s’affronteront en équipes de 5 contre 5.