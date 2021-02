Pokémon : un événement aura lieu demain, un lien avec les 25 ans de la franchise ?

La Pokémon Company a annoncé qu’un événement “Pokémon Presents” sera diffusé ce vendredi 26 février.

Évidemment, tout le monde s’attend à des nouvelles concernant d’éventuels liens avec les 25 ans de la licence. L’entreprise devrait également revenir sur le lancement de New Pokémon Snap, prévu pour le 30 avril prochain, et annoncé lors d’un précédent événement.

Mais tous les regards seront tournés vers le futur de la série, et surtout vers des potentiels remakes ou remaster, à l’image des rééditions de classiques de la série Super Mario, ressortis sur Switch à l’occasion des 35 ans du plombier moustachu. Nintendo a en effet enchaîné Super Mario 3D World + Bowser’s Fury et Super Mario 3D All-Stars, comprenant Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy.

Selon le français Kelios et le site Centro Pokémon, Nintendo préparerait des remakes des classiques de la DS, Pokémon Diamant et Perle. Nintendo pourrait également lancer un titre en lien avec la prochaine sortie au cinéma de Detective Pikachu 2.

À noter que le Pokémon Day aura lieu le jour d’après, le 27 février. Nintendo pourrait donc étaler les annonces et les surprises sur deux jours.

Quoiqu’il en soit, le Pokémon Presents aura lieu ce vendredi 26 février à 16h, heure belge.