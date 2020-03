Pokémon Go : Niantic adapte son jeu pour faire face à la pandémie

Le jeu, qui depuis 2016, pousse les joueurs à sortir de chez eux pour trouver des Pokémon, affronter des adversaires et faire éclore des oeufs, est logiquement impacté par les mesures encadrant la pandémie de coronavirus.

“Nous suivons de très près la propagation du COVID-19, d'autant plus que celle-ci a un impact direct sur nos événements live partout dans le monde. Quand bien même nous préférons habituellement ne jamais reporter ou annuler nos événements, la santé et la sécurité des joueurs sont nos plus grandes priorités.”, peut-on lire sur le site du développeur.

Pour y remédier, le développeur Niantic a décidé de modifier temporairement Pokémon Go.

Les PokéStops proposent plus d’objets

Les oeufs écloront deux fois plus vite (autrement dit, il faudra parcourir de plus petite distance pour y parvenir)

Les Encens dureront 60 minutes au lieu de 30

Et le pack de 30 Encens sera disponible, une seule fois, au prix d’une PokéPièce

Quant aux journées spéciales, Niantic a décidé de les reporter. Tous comme les événements liés à Harry Potter: Wizards Unite et Ingress, deux autres jeux similaires du développeur.

“Bien que nous ayons fait ces mises à jour en fonction de la situation mondiale actuelle en matière de santé, nous encourageons également les joueurs à prendre des décisions sur l’orientation à prendre et les mesures à prendre dans l’intérêt de leur santé et de la santé de leurs communautés”, rappelle Niantic.