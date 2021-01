Pokémon Go continue causer de nombreux accidents de la route

La popularité du jeu de Niantic ne se dément pas. Malgré le Coronavirus et les nombreux confinements à travers le monde, les joueurs continuent d’attraper des Pokémon en réalité virtuelle. Au point de causer des accidents de la route.

Quand on est fixé sur l’écran de son smartphone pour attraper un Pokémon, on peut difficilement regarder la route en même temps, au risque de laisser s’échapper la bestiole. Et au risque de perturber le trafic, comme la démontré une récente étude de l’université de Purdue dans l’Indiana.

Selon les chercheurs, la pratique du jeu augmente de manière “disproportionnée” le nombre d’accidents aux alentours des PokéStops, ces lieux bien réels (statues, monuments, points d’intérêts) qui permettent de gagner des objets utiles à la progression du jeu.

Après la sortie du jeu en juillet 2016, pas moins de 134 accidents ont été causés rien que dans le comté de Tippecanoe, à cause de Pokémon Go, et ce en seulement 148 jours. Cela aurait occasionné 498.567 dollars de dommages. Si on compare à l’échelle nationale, toujours aux États-Unis, cela représenterait une somme comprise entre 2 et 7,3 milliards de dollars en moins de 150 jours.

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont combiné le nombre de personnes décédées et l’augmentation des cotisations des assurances. Ce qui, en extrapolant les résultats, représenterait plus de 22 milliards de dollars de dégâts en quatre ans, rien qu’aux États-Unis.

Malgré les limitations mises en place par le développeur Niantic, les joueurs continuent donc de consulter leur téléphone plutôt que le trafic. D’autant que certains jouent au volant de leur véhicule, malgré l’ajout d’une limitation de vitesse au sein du jeu.