Pokémon Go : combien de milliards le jeu a-t-il rapporté en 5 ans ?

Le jeu de Niantic fête ses cinq ans et selon Sensor Tower, le succès du titre n’est pas près de s’arrêter : 5 milliards en 5 ans !

Un chiffre d’affaires en constante augmentation

Depuis son lancement, le jeu en réalité augmentée a donc rapporté en moyenne 1 milliard de dollars par an. Et ce n’est pas tout. Rien qu’en 2021 (de janvier à juin), les joueurs ont dépensé 642 millions de dollars au sein de Pokémon Go, selon les calculs de Sensor Tower.

Ce qui place le jeu loin devant ses concurrents sur le secteur des titres en réalité augmentée, comme Dragon Quest Walk de Square Enix (261 millions de dollars cette année) ou encore Jurassic World Alive de Ludia.

Au classement des pays qui dépensent le plus sur Pokémon Go, on retrouve les États-Unis en première position (36,6% des dépenses totales), suivi du Japon (31%) et de l’Allemagne (5,4%). À noter qu’une fois n’est pas coutume, les joueurs jouent plus sur Android que sur iOS (77% contre 23% des installations), mais les dépensent ont majoritairement lieu sur la plateforme d’Apple.

Des événements pour célébrer les 5 ans

Évidemment, qui dit anniversaire dit mise à jour. Pour fêter cela comme il se doit, Niantic annonce de nombreux événements “mettant en vedette Pikachu Volant avec un ballon en forme de 5, Darumarond et plus encore.”

La liste étant plutôt longue, on vous conseille d’aller faire un tour sur le blog officiel. Sachez que l’anniversaire se terminera le 15 juillet à 20h00.