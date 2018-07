Pokémon Go, c’est près de 2 milliards de dollars gagnés en 2 ans

Si le jeu de Niantic Labs a connu un lancement sans précédent, il faut avouer qu’aujourd’hui, il fait rarement parler de lui. Pourtant, Pokémon Go continue de rapporter plus de deux millions de dollars par jour à ses créateurs.

À l’occasion des deux ans du jeu Pokémon Go (où la réalité augmentée permet d’attraper ces petits monstres dans la rue), les analystes de chez Sensor Tower ont dévoilé quelques chiffres qui valent le détour. Car oui, même si l’effet de mode est retombé, Pokémon Go continue de plaire aux joueurs et donc de rapporter de l’argent. Beaucoup d’argent.

On vous l’a dit, Pokémon Go c’est 2 millions de dollars empoché chaque jour, grâce notamment aux " PokéPièces ", une monnaie virtuelle, vendue dans l’application entre 0,99 cent et… 109,99 euros selon le montant désiré. Mais sur ces 24 derniers mois (le jeu a été lancé le 6 juillet 2016), c’est un montant total de 1,8 milliard de dollars qui a été dépensé par l’ensemble des joueurs.