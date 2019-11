Pokémon Épée et Bouclier : Une dernière vidéo alléchante avant la sortie

Dans moins de 10 jours, le nouvel opus de la saga Pokémon sera disponible sur la Switch. Et Nintendo compte bien exciter les fans jusqu'à la dernière seconde. Comme le prouve cette nouvelle vidéo.

Si vous êtes accros à la franchise Pokémon, la date doit probablement déjà être inscrite sur votre calendrier. Mais pour tous ceux qui auraient besoin d'un petit rappel, sachez que Pokémon Épée et Pokémon Bouclier seront disponibles sur la Nintendo Switch dès le vendredi 15 novembre. Soit dans une semaine et demie seulement.

Histoire de préparer les joueurs (et les éventuels novices), Nintendo et le développeur Game Freak présentent une nouvelle vidéo de 5 minutes, qui liste les nombreuses nouveautés attendues dans ces deux titres.

Au programme : de nouveaux Pokémons (Voltoutou, Nigosier, Duralugon, Charmilly, le déjà célèbre Palarticho, etc.), la découverte de la région de Galar, de nouvelles arènes, et surtout une véritable aventure inédite en 3D sur la dernière console de Nintendo (Pokémon Let's Go étant un remake).