Pokémon Épée et Bouclier : Nintendo annonce un Direct le 5 juin pour en découvrir plus sur les nouveaux épisodes de la franchise

Après une première annonce le 27 février dernier, un nouveau Nintendo Direct sera consacré à Épée et Bouclier, les deux nouveaux épisodes de Pokémon attendus sur Switch avant la fin de l'année.

Ce nouveau volet, plus axé RPG que les précédant, se dévoilera dans un live d'une quinzaine de minutes. Le rendez-vous est prévu le mercredi 5 juin à 15 heures (heure belge) sur YouTube, soit quelques jours avant le Direct consacré au salon E3, prévu pour le 11 juin (où on devrait en apprendre plus sur Luigi's Mansion 3, The Legend of Zelda : Link's Awakening, Animal Crossing ou encore Fire Emblem : Three Houses).