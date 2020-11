POCO lance le M3, un smartphone à moins de 200 euros

Le constructeur chinois, autrefois attaché à Xiaomi, est de retour avec un smartphone d’entrée de gamme très séduisant.

Vendu moins de 200 euros, le POCO M3 a quelques atouts qui devraient séduire tous ceux qui ne souhaitent pas investir une fortune dans un smartphone. À commencer par son imposante batterie : 6000 mA h, qui offre selon le constructeur jusqu’à trois jours d’endurance en utilisation modérée et un jour et demi en utilisation plus intensive.

Mais ce n’est pas tout, car derrière la dalle FHD+ de 6,52 pouces, proposant une définition de 2340 x 1080 pixels, on retrouve un processeur Snapdragon 662, 4 Go de RAM, une puce graphique Adreno 610 et une capacité de stockage de 64 Go (POCO propose également une version 128 Go), extensible grâce à une carte microSD. De quoi faire tourner de nombreuses applications populaires sans rencontrer de soucis.