Plex et Atari s’associent et lancent un service de streaming de jeux rétro

Le logiciel de gestion multimédia Plex lance Plex Arcade, un abonnement qui permet d’accéder à de nombreux titres Atari, mais également à des ROMS, le tout en streaming.

Au fil des années, Plex s’est enrichi, avec l’ajout de photos, de podcasts, de films et séries financés par la publicité ou de chaînes diffusées en direct. Le lecteur multimédia, qui permettait simplement à ses débuts de lire vos films et séries à distances (les fichiers sont disponibles sur votre ordinateur qui joue le rôle de serveur et sont “streamés” via les applications Plex), va cette fois encore plus loin en se transformant en console de jeux.

Plex Arcade permet en effet d’ajouter des jeux à votre collection et d’y jouer sur tablette, smartphone ou box télé. Pour débuter, Plex s’est associé à Atari, qui propose 27 titres cultes, comme Centipede, Super Breakout, ou Missile Command.