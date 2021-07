PlayStation5 : nouveau record, malgré l’absence de stock

La PlayStation 5 de Sony continue de séduire les joueurs, au point de rivaliser avec la PlayStation 4.

Le cap des 10 millions franchi

Selon VGChartz, la next-gen de Sony a dépassé le cap des 10 millions d’unités écoulées. Et ce en 35 semaines seulement, alors qu’il a fallu 39 semaines à la PlayStation 4 pour faire aussi bien.

VGChartz, qui comptabilise à la fois la version classique de la console, ainsi que la Digital Edition, nous apprend donc que la PS5 fait deux fois mieux que Microsoft. La firme de Redmond a en effet écoulé 5 931 944 unités de ses Xbox Series (X et S).

Les next-gen de Sony et Microsoft restent cependant derrière la Switch de Nintendo (88 495 973 unités vendues depuis sa sortie), la 3DS (75 938 312 unités) et la Xbox One (50 201 054 consoles vendues depuis sa sortie).

Enfin, la PlayStation 4 reste la console actuelle la plus vendue, avec plus de 115 millions d’exemplaires écoulés.

La PS5 séduit l’Europe

Concernant la PlayStation 5, le site nous apprend également que la console séduit plus que la Switch sur le vieux continent, avec 108 620 unités vendues début juillet, ce qui représente près de la moitié des 235 907 PlayStation 5 vendues à travers le monde en ce début de mois de juillet.