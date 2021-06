PlayStation VR 2 : de l’OLED au programme, pour une sortie en 2022

La deuxième version du casque de réalité virtuelle de Sony serait prévue pour la fin de l’année 2022. L’entreprise vise en effet un lancement durant la période des fêtes.

De l’OLED signé Samsung

Contrairement à Facebook et HTC, qui sont tous les deux repassés au LCD pour leurs casques respectifs (car moins coûteux et plus pratique pour afficher du contenu haute résolution), Sony maintiendrait son envie de proposer un casque équipé d’écrans OLED.

C’est ce qu’annonce Bloomberg, dans un nouvel article, où l’on apprend que Samsung serait le partenaire de Sony. Pour régler les problèmes de résolutions liés à l’OLED, Sony diminuerait la qualité du contenu affiché en périphérie, en se concentrant uniquement sur ce qui est affiché droit devant les yeux de l’utilisateur.

Quant à la résolution totale, elle serait de 4000 sur 2040 pixels (soit 2000 x 2040 par oeil), un sacré bond en avant comparé à l’actuel casque PlayStation VR, qui plafonne à 960 x 1080 pixels par oeil.

Pour le reste, pas plus d’informations à l’heure actuelle. Il faudra se contenter des précédentes rumeurs et des informations fournies par Sony concernant les nouvelles manettes. On espère simplement que d’ici la sortie du casque, la PlayStation 5 sera enfin disponible dans les rayons.