PlayStation veut adapter ses licences sur mobile

God of War, Uncharted ou Gran Turismo sur mobile ? Sony y pense et souhaite s’imposer sur le marché.

Quelques tentatives ratées

Si on met de côté les jeux Playlink, qui se jouent en groupe via un smartphone, Sony a proposé quelques jeux pas vraiment brillants sur mobile. Comme Run Sackboy ! Run ! inspiré de l’univers de Little Big Planet. Ou encore Uncharted : Fortune Hunter, qui n’aura pas marqué les esprits.

Lire aussi : PS Plus : voici les jeux offerts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en avril 2021

Qu’à cela ne tienne, Sony veut poursuivre dans cette voie. Du moins à encore une offre d’emploi plutôt précise :

Voulez-vous diriger le développement et la stratégie du jeu mobile et contribuer à façonner l'avenir du jeu pour un studio de classe mondiale ?

En tant que Head of Mobile, vous serez en charge et développerez la stratégie de jeux mobiles pour PlayStation Studios et contribuerez à jeter les bases de futures opportunités de croissance. Vous dirigerez tous les aspects de l'expansion de notre développement de jeux consoles et PC aux services mobiles et live, en mettant l'accent sur l'adaptation des licences les plus populaires de PlayStation pour mobile.

Vous serez responsable de la constitution et de la mise à l'échelle d'une équipe de leaders mobiles et serez le chef de cette nouvelle division au sein des PlayStation Studios.

Un marché pas si simple d’accès

Quoiqu’il en soit, Sony aura fort à faire pour s’imposer face à des éditeurs qui sont parvenus à décliner leurs franchises sur mobile depuis plusieurs années (Activion notamment, avec Call of Duty Mobile), ou face au succès des battle royale (Fortnite, PUBG, etc).

On pense également aux tentatives de Nintendo, qui ne sont pas vraiment à la hauteur des jeux disponibles sur Switch (Super Mario Run, Mario Kart Tour, etc.). Mais si la sauce prend et la formule trouvée est la bonne, les joueurs devraient être contents de retrouver des personnages cultes comme Nathan Drake, Ratchet & Clank, Kratos ou encore Aloy de Horizon Zero Dawn.