PlayStation : un State of Play ce 25 février, des jeux gratuits offerts

Sid Shuman, Senior Director chez Sony Interactive Entertainment, annonce le retour du State of Play ce jeudi 25 février . L’occasion pour l’entreprise de présenter des informations et des aperçus inédits de 10 jeux à venir sur PS4 et PS5.

Autre actualité du côté de la PlayStation : le retour de l’initiative Play At Home . “En ces temps historiques, toute l’équipe de PlayStation souhaitait remercier la communauté en vous offrant quelque chose en retour. C’est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir vous offrir une sélection de jeux gratuits exceptionnels et d’offres sur le divertissement”, explique Jim Ryan, président et CEO de Sony Interactive Entertainment.

“Au programme, plusieurs annonces et des nouvelles de plusieurs jeux tiers et titres indépendants que vous avez pu découvrir en juin dernier à l’occasion de la présentation de la PS5”, explique le directeur.

L’initiative avait vu le jour en avril dernier, lorsque Sony avait offert la trilogie Uncharted et le jeu Journey à tous ses joueurs, sans contrepartie. Moins d’un an plus tard, Sony remet le couvert et offre le jeu Ratchet & Clank (2016) sur PlayStation 4.

Le jeu sera disponible dès le 2 mars, et ce jusqu’au 1er avril 2021. “Une fois le jeu dans votre bibliothèque, il sera définitivement vôtre”, précise Sony. Pour l’obtenir, il suffira de vous connecter au PlayStation Store. Aucun abonnement n’est requis. Le jeu n’est donc pas réservé aux abonnés du PlayStation Plus.

“Ce que nous vous avons présenté aujourd’hui n’est que le début de cette nouvelle initiative Play At Home. Dans les prochaines semaines, nous partagerons plus de détails sur les jeux gratuits et les offres de divertissement dont pourront bénéficier les membres de la communauté PlayStation”, annonce Jim Ryan.

À noter que dès le 25 mars, SIE offrira des abonnements aux plateformes Funimation et Wakanim. Pour plus de détails, rendez-vous sur le blog de PlayStation.