PlayStation : un récap, un classement et pas d'E3

L'actualité de la console de Sony est chargée. À moins d'un an de la commercialisation de la PlayStation 5, l'entreprise enchaîne les annonces, tout en n'oubliant pas la PlayStation 4.

Pas d'E3 pour la deuxième année consécutive

Tout comme en 2019, Sony a annoncé ne pas vouloir participer à l'édition 2020 du salon E3 de Los Angeles. "Après une évaluation approfondie, Sony Interactive Entertainment a décidé de ne pas participer à l’E3 2020. Nous avons un grand respect pour l’ESA (Entertainment Software Association) en tant qu’organisation, mais nous ne pensons pas que la vision de l’E3 2020 soit le bon endroit pour ce sur quoi nous nous concentrons cette année", a expliqué l'entreprise dans un communiqué. "Nous nous appuierons sur notre stratégie d’événements mondiaux en 2020 en participant à des centaines d’événements grand public à travers le monde. Notre objectif est de faire en sorte que les fans se sentent intégrés à la famille PlayStation et aient accès à leur contenu préféré."

Le salon (via l'ESA), qui se tiendra cette année du 9 au 11 juin, n'a pas tardé à réagir à l'annonce de Sony : "L'E3 est un événement incontournable célébrant l'industrie du jeu vidéo et mettant en avant les personnes, les marques et les innovations qui redéfinissent le divertissement apprécié par des milliards de gens à travers le monde. L'E3 2020 sera un salon enthousiasmant et énergique présentant de nouvelles expériences, des partenaires, des lieux d'exposition, des activations et une programmation qui divertiront les nouveaux visiteurs comme les vétérans. L'intérêt des exposants dans ces nouvelles méthodes de mise en avant attire l'attention de marques qui voient l'E3 comme une opportunité importante de se connecter avec les fans de jeux vidéo du monde entier."

Découvrez votre récap 2019

Petit bonus pour tous les joueurs sur PlayStation 4 : Sony propose de redécouvrir l'année 2019 à travers des statistiques. En vous rendant à cette adresse, puis en vous connectant à votre compte PlayStation Network, vous obtiendrez des informations détaillées sur votre année sur la console.

Jeu le plus lancé, temps total de jeu, nombre de trophées gagnés, votre genre préféré, tout y est. Et pour vous récompenser, Sony offre même un thème dynamique et un packs d'avatars exclusifs à tous ceux qui consulteront ce récapitulatif.

Les statistiques seront disponibles jusqu'au 14 février, aux joueurs ayant joué pendant au moins 10 heures à des jeux sur une console PS4 entre le 1er janvier 2019 et le 10 décembre 2019 et avoir accepté la collecte de "données supplémentaires" (à retrouver dans le menu Paramètres > Données des périphériques/Santé et sécurité > Données des périphériques.

Quels sont les jeux de la décennie selon les joueurs ?

Après avoir élu les meilleurs jeux de l'année, les joueurs ont également été mis à contribution par Sony, afin de déterminer les meilleurs jeux de la décennie.

Et après la période des votes, voici les résultats :

Trophée de Platine : The Last of Us

"The Last of Us a laissé une empreinte tellement indélébile sur les joueurs que le jeu a reçu plus de 11% des votes, remportant ainsi le trophée Platine du Jeu de la décennie."

Trophée d'Or : God of War

"Le voyage légendaire de Kratos a ébloui le monde entier, remportant une vaste série de récompenses en 2018."

Trophée d'Argent : The Witcher 3 - Wild Hunt

"Nombreux sont les joueurs ayant jeté un vote au Sorceleur, puisque ce dernier a remporté un trophée Argent. Tout comme God of War, Wild Hunt a remporté de nombreuses récompenses l’année de sa sortie, et reste une aventure acclamée de nos jours."

Trophée de Bronze : Grand Theft Auto V

"Avec son immense monde ouvert, ses personnages mémorables et une expérience en ligne en perpétuelle expansion, il n’est pas surprenant de voir GTA V arracher le trophée Bronze, terminant ainsi le haut du classement des Jeux de la Décennie."

Et le reste du classement :