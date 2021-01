PlayStation Store : Sony dévoile les jeux les plus téléchargés en 2020

Le PlayStation Blog a publié la liste des jeux les plus vendus sur la boutique de la PlayStation 4 et 5. Au programme, peu de surprises, mais quelques différences entre les ventes européennes et les ventes américaines.

Voici la liste complète

PlayStation 5

En Europe :

Call of Duty Black Ops Cold War Marvel's Spider-Man : Miles Morales Assassin's Creed Valhalla FIFA 21 Demon's Souls Watch Dogs Legion Immortals Fenyx Rising NBA 2K21 Next Generation Sackboy : A Big Adventure TOM CLANCY'S RAINBOW SIX | SIEGE

Le classement américain (qui comprend les États-Unis et le Canada) est plus ou moins le même. On note cependant la présence de licences qui sont moins populaires chez nous, comme Madden NFL.

Call of Duty Black Ops Cold War Marvel's Spider-Man : Miles Morales Assassin's Creed Valhalla NBA 2K21 Next Generation Demon's Souls Madden NFL 21 FIFA 21 Sackboy : A Big Adventure Immortals Fenyx Rising Watch Dogs Legion

PlayStation 4

En Europe :

FIFA 21 FIFA 20 Grand Theft Auto V Call of Duty : Modern Warfare Call of Duty Black Ops Cold War Minecraft NBA 2K20 The Last of Us Part II The Witcher 3 : Wild Hunt Red Dead Redemption 2

GTA V est décidément toujours très puissant, plus de sept ans après sa sortie. Même chose pour Minecraft qui continue de séduire les joueurs. On note également la présence, aux États-Unis, de deux licences Sony : The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima.

Aux États-Unis/Canada :

Call of Duty Black Ops Cold War Grand Theft Auto V Call of Duty Modern Warfare Minecraft Ghost of Tsushima The Last of Us Part II NBA 2K21 NBA 2K20 FINAL FANTASY VII REMAKE Madden NFL 21

PlayStation VR

Enfin, on termine avec le classement des jeux PSVR en Europe :

Beat Saber Job Simulator Blood & Truth SUPERHOT VR The Walking Dead : Saints & Sinners Creed : Rise to Glory ASTRO BOT Rescue Mission GORN Vader Immortal : A Star Wars VR Series Arizona Sunshine

Et aux États-Unis :