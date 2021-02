PlayStation State of Play : Oddworld Soulstorm sera offert en avril

Sony a dévoilé de nouvelles bandes-annonces lors du State of Play de ce jeudi 25 février. Et parmi les nombreuses annonces, on a appris qu’un nouveau jeu sera offert aux abonnés du PlayStation Plus.

Ce titre, c’est Oddworld : Soulstorm, soit le remake de Oddworld : L’Exode d’Abe sorti en 1998. Prévu pour le 6 avril, sur PlayStation 5 et PlayStation 4, le titre du studio Oddworld Inhabitants aura la particularité d’être totalement gratuit à sa sortie dans sa version PlayStation 5. À condition de posséder un abonnement actif au service PlayStation Plus.

“Dans Oddworld: Soulstorm, vous incarnez à nouveau Abe le Mudokon, héros malgré lui transformé en leader d’une révolution en marche désorganisée. Nous avons fait la connaissance d’Abe dans le premier épisode de la quintologie, Oddworld: New ‘n’ Tasty”, explique Lorne Lanning, cofondateur d’Oddworld Inhabitants. “Abe était alors agent de nettoyage à RuptureFarms, l’un des plus grands abattoirs contrôlé par Molluck le Glukkon. Il menait une vie paisible jusqu’à découvrir, sans le vouloir, le plan démoniaque de Molluck : créer un nouveau plat à base de Mudokon. Et alors qu’il essaye de s’enfuir, il réussira malgré lui à sauver plusieurs de ses camarades. Son geste désintéressé constituera l’élément déclencheur de la révolution.“

Au rayon des nouveautés, le jeu affiche une dimension cinématographique épique avec des graphismes mettant en valeur des environnements en 2,9 D aussi étranges que fascinants. La 2,9 D permet de plonger dans cet univers en offrant une plus grande liberté d’exploration. Le résultat est beaucoup plus profond et immersif.

Et qui dit PlayStation 5 et sa manette DualSense, dit retour haptique, qui permettra de sentir le cœur d’Abe battre lors de phases d’action.