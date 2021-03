PlayStation : Sony fait le plein d’annonces pour le casque PS VR

© Photo by David Dvořáček on Unsplash

Le casque de réalité virtuelle de Sony accueillera de nouveaux jeux en 2021. Six titres seront proposés aux joueurs, preuve que la VR a un avenir sur PlayStation. En attendant la deuxième version du casque, attendue au plus tôt pour l’année prochaine, voici ce qui débarquera sur le PlayStation Store dans les mois à venir. Doom 3 : VR Edition Disponible à la fois sur PS4 et PS5 grâce à la rétrocompatibilité, Doom 3 : VR Edition et ses extensions Resurrection of Evil et The Lost Missions, ont tous été revisités pour la technologie PS VR. “Plongez au cœur de la terreur avec de toutes nouvelles améliorations en réalité virtuelle, vous permettant notamment d’observer dans les coins, de mettre à profit la détection de mouvements pour orienter vos tirs avec des armes équipées d’une torche, de faire rapidement volte-face pour surprendre les démons qui se faufilent dans votre dos, ou encore de consulter en un instant votre santé, votre armure et vos munitions restantes sur un écran fixé à votre poignet”, explique Parker Wilhem, Associate Content Manager chez Bethesda Softworks. Doom 3 : VR Edition sera disponible le 29 mars.

Song in the smoke “Le soleil se couche, et les arbres projettent leur ombre au cœur de la forêt. Votre feu décline et sa lueur vacille dans l’obscurité. Dans les buissons, vous entendez un grognement, grave et affamé. Vous n’avez qu’une chose en tête. Comment vais-je passer la nuit ?” Voilà le pitch de départ de ce jeu développé par 17-BIT. Le jeu de survie en réalité virtuelle arrivera sur PS VR en 2021.

Fracked Dans Fracked, le joueur incarne un héros parachuté en plein combat. Vous vous retrouvez pris au piège d’un gigantesque complexe de fracturation hydraulique dans une région désormais contrôlée par des fous interdimensionnels armés jusqu’aux dents, les Fracked. Vous êtes le dernier espoir de ce monde et devez les éliminer avant qu’il ne soit trop tard. Le jeu d’action et d’aventure, développé par nDreams, sera disponible cet été.

I Expect You To Die 2 C’est l’un des meilleurs jeux du PS VR, et Schell Games est de retour avec une suite, où vous incarnez une fois de plus un agent secret qui doit s’échapper de situations dangereuses. “Se déroulant juste après les événements de I Expect You To Die, IEYTD2 vous renvoie dans un monde immersif d’espionnage et de missions sous couverture. Ne laissant rien au hasard, l’Agence a décidé de vous infiltrer dans l’organisation Zoraxis pour que vous mettiez fin à son nouveau plan de domination mondiale”, explique Adam Kuta, spécialiste marketing et communauté chez Schell Games. “Après tout, vous avez réussi à stopper Zor par le passé et même survécu à sa machine mortelle ! Cette fois, vous allez devoir redoubler d’efforts ! Exploitez vos capacités télékinétiques dans de nouveaux environnements. Apprenez-en plus sur Zoraxis et révélez son complot diabolique. Pour le bien commun, vous allez devoir risquer votre vie, car comme le titre le suggère, il y a peu de chance que vous en réchappiez.” I Expect You To Die 2 n’a pas encore de date de sortie.

Zenith Les fans de MMO seront également gâtés avec la sortie de Zenith, un MMO en réalité virtuelle qui combine un monde ouvert haut en couleur avec un gameplay dynamique rempli d’aventure et d’action. “Le jeu débute plusieurs générations après un cataclysme, la Fracture. Les joueurs seront plongés dans une histoire captivante au cours de laquelle ils devront combattre des hommes et des dieux pour empêcher cette catastrophe de se reproduire”, explique Andy Tsen, CEO de Ramen VR. “À l’aide du pouvoir de l’Essence, le pouvoir magique qui coule dans les veines de tous les êtres vivants, les joueurs gagneront en puissance tandis qu’ils affronteront en équipe de nombreux champions et méchants.” Zenith n’a pas encore de date de sortie.