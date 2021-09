PlayStation Showcase : comment découvrir les nouveautés PlayStation 5 en direct ce jeudi soir ?

Pour la première fois depuis plusieurs mois, Sony dévoilera des nouveautés pour sa console next-gen. La conférence sera retransmise en ligne. Voici comment la suivre.

40 minutes d’annonces

Après la sortie du très réussi Ratchet & Clank : Rift Apart et le report de plusieurs gros titres (Gran Turismo 7, God of War, Horizon Forbidden West), la PlayStation 5 devrait reprendre des couleurs avec l’arrivée de quelques nouveautés.

Sony annoncera en effet " des nouvelles de PlayStation Studios et de certains des développeurs les plus créatifs du secteur, pour des jeux qui sortiront en fin d’année ou plus tard ", selon Sid Shuman, Senior Director chez SIE Content Communications.

Rappelons qu’à l’heure actuelle, l’entreprise nipponne n’a rien de prévu pour la fin de l’année, alors que les Xbox Series X/S accueilleront deux titres exclusifs importants, à savoir Halo Infinite en décembre, et Forza Horizon 5 en novembre.

Ce Showcase devrait être l’occasion de modifier le calendrier de fin d’année. On espère y voir des titres comme le remake de GTA V ou encore quelques surprises exclusives. Ce qui est certain, c’est que le PlayStation VR 2 ne sera pas de la partie. Sony devrait y consacrer un événement à part entière plus tard.

Quoiqu’il en soit, on en saura plus ce soir. L’événement débutera à 22h, heure belge, et sera à suivre sur YouTube ou sur Twitch, en cliquant sur ces deux liens.