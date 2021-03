PlayStation : quels sont les jeux en monde ouvert les plus complétés par les joueurs ?

Le site UnGeek a compilé une liste des jeux en monde ouvert les plus populaires sur PlayStation 4, afin de déterminer lequel d’entre eux est le plus complété par les joueurs.

Et c’est une exclusivité qui parvient à se hisser tout en haut du classement. En effet, le jeu Marvel’s Spider-Man, d’Insomniac Games, a été complété à 50,8%. Pour connaître ce pourcentage, UnGeek s’appuie sur les statistiques partagées par Sony dans sa section Trophées.

En deuxième position, on retrouve une autre exclusivité de Sony, à savoir Ghost of Tsushima, développé par Sucker Punch. Son histoire, très réussie, a été complétée par 50,2% des joueurs. Le trophée “Mono no aware”, débloqué une fois l’histoire du jeu terminée, a en effet été remporté par plus de la moitié des joueurs. Cela signifie donc que ce classement ne prend pas en compte les missions secondaires, mais bien l’histoire principale de chaque jeu.

Comme l’explique UnGeek, le scénario principal d’un jeu en monde ouvert est généralement complété par 30 à 40% des joueurs. Preuve que l’histoire de Ghost of Tsushima a su séduire les gamers, d’autant qu’elle est bien plus conséquente que celle de Marvel’s Spider-Man.

Ensuite, c’est un peu la dégringolade. Les dix jeux suivants ne parviennent pas à dépasser les 40% :

Assassin’s Creed Origins – 38.2%

Far Cry 5 – 36.7%

Days Gone – 34.7%

Horizon Zero Dawn – 34.1%

Assassin’s Creed Odyssey – 30%

The Witcher 3 – 29.8%

Death Stranding – 28.6%

Red Dead Redemption II – 28.2%

Watch Dogs 2 – 24.9%

Assassin’s Creed Valhalla – 19.8%

Enfin, quant au jeu le plus “completé” sur PlayStation, tous genres confondus, il s’agit de The Last of Us 2, avec plus de 58%.