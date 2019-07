PlayStation Plus : Sony modifie le programme du mois de juillet

C’est une première pour le service d’abonnement de la PlayStation 4.

On vous l’annonçait jeudi dernier : la sélection de jeux "gratuits" offerte en ce mois de juillet aux abonnés du PlayStation Plus comprenait le jeu de course Horizon Chase Turbo ainsi que le jeu de football Pro Evolution Soccer 2019. Mais à la surprise générale, ce dernier, qui aurait dû être téléchargeable gratuitement ce mardi 2 juillet, a été remplacé en dernière minute par un autre jeu.

En effet, le jeu de Konami disparaît du line-up au profit de Detroit : Become Human (en version Digital Deluxe Edition), du studio français Quantic Dream. Sony n’a pas expliqué les raisons de ce changement tardif, mais pour tous ceux qui n’ont pas encore testé Detroit : Become Human, c’est plutôt une bonne nouvelle.

Dans ce jeu, vous incarnez tour à tour différents androïdes, dans un Detroit futuriste (l’action se déroule en 2038). Comme dans les précédents jeux de Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond Two Souls), vos actions ont des conséquences et déterminent l’enchaînement des séquences. Ce qui offre au titre une rejouabilité quasi infinie.

Detroit : Become Human et Horizon Chase Turbo sont déjà disponibles sur le PlayStation Store. Ils seront proposés aux abonnés jusqu’au 5 août. Date à laquelle les titres du mois d’août feront leur apparition. Avec, qui sait, le retour de PES 2019.