PlayStation Plus : bientôt des films et des séries proposés aux abonnés ?

L’abonnement de Sony, qui offre chaque mois une sélection de jeux PlayStation 4 et 5, pourrait bientôt inclure des films et des séries.

Une première en Pologne

C’est en tout cas ce qu’il s’est passé cette semaine pour les joueurs polonais. Sony a en effet, dans un premier temps, publié par erreur un logo d’un nouveau service baptisé “PlayStation Plus Video Pass.”

Découvert par le site Video Games Chronicle, le logo était accompagné d’une brève description qui ne laissait pas de place au doute : “Un nouvel avantage disponible pour une durée limitée sur PlayStation Plus... PS Plus Video Pass est un service d'essai actif du 22.04.21 au 22.04.22. L'abonnement est disponible pour les utilisateurs de PS Plus en Pologne.”