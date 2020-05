PlayStation Now séduit 2,2 millions de joueurs

Le service, qui combine à la fois du cloud gaming et des jeux à télécharger sur le disque dur de la PlayStation 4, a vu le jour en 2014. Mais après un lent démarrage, PlayStation Now attire de plus en plus de joueurs.

Ils étaient 700 000 en mars 2018 et plus d’un million en mars 2019. Et depuis la fin du mois d’avril, le service a doublé son nombre d’abonnés, pour dépasser les 2,2 millions d’inscrits.

Il faut dire que Sony a musclé son offre, en ajoutant de gros titres (dont Grand Theft Auto V, Horizon Zero Dawn ou l’excellent Marvel’s Spider-Man d’Insomniac), et en diminuant le prix de l’abonnement, qui est passé en octobre 2019 de 14,99 euros à 9,99 euros par mois.

Malgré tout, le PlayStation Now fait moins bien que son concurrent, le Xbox Game Pass de Microsoft, qui a récemment dépassé les 10 millions d’abonnés, alors que le service a vu le jour 3 ans après l’offre de Sony.

Et même sur PlayStation 4, les joueurs préfèrent encore et toujours souscrire à l’abonnement PS Plus plutôt qu’au PlayStation Now. Le PS Plus, qui offre deux jeux par mois et permet notamment de jouer en ligne et d’uploader des sauvegardes sur le cloud, est utilisé par 41,5 millions de joueurs.