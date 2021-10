PlayStation 5, Xbox Series X/S : AMD fait un point sur les pénuries

Lisa Su, PDG d’AMD, a en effet abordé le sujet lors de la Code Conference. " Les fabricants de puces sont encore en train de rattraper la demande suite aux graves goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement créés par la pandémie ", explique-t-elle. " Mais les usines de fabrication prévues l’année dernière commenceront probablement à produire des puces dans les mois à venir , ce qui contribuera à atténuer les pénuries de pièces de PC et d’autres micropuces. "

AMD, qui fournit les semi-conducteurs à Sony et Microsoft, explique que le retard accumulé sera bien rattrapé, mais il faudra encore être patient .

Ce qui est une bonne nouvelle, pour tous ceux qui attendent patiemment de mettre la main sur une PlayStation 5 ou une Xbox Series X (la Series S étant disponible dans plusieurs enseignes belges).

Mais pour autant, cela ne signifie pas que les rayons seront remplis pour les fêtes de fin d’année : " Il faut environ 18 à 24 mois pour construire une nouvelle usine. Et dans certains cas cela demande encore plus de temps que ça. Ces investissements ont débuté il y a de ça peut-être un an ", précise Lisa Su.

Bref, la pénurie se poursuivra bel et bien en 2022. Et pour certains clients d’AMD, il se pourrait qu’ils ne soient pas servis avant 2023.