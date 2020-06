PlayStation 5 : voici la nouvelle console de Sony

Et comme le design de la manette DualSense, dévoilée en avril dernier , le laisser deviner, la PS5 arbore un look rétrofuturiste qu i n’est pas sans rappeler l’univers de Star Wars. La robe blanche de la console ne plaira pas à tout le monde, mais à une époque où tous les objets technologiques se ressemblent, le pari de Sony a le mérite de tenter quelque chose de différent (et oui, la console peut être posée à la verticale).

Ce jeudi 11 juin à 22 heures, Sony présentait le futur catalogue de jeux de la PlayStation 5. Et après une heure de bande-annonce alléchante, l’entreprise a récompensé les fans en dévoilant enfin le look de sa prochaine console next-gen.

Si l’entreprise n’a pas annoncé de date de sortie, ni de prix, on sait malgré tout que la console sera déclinée en deux versions : Une PlayStation 5 classique, et une PlayStation 5 Digital Edition, sans lecteur Blu-Ray Ultra HD, pour tous ceux qui préfèrent télécharger leurs jeux sur le PlayStation Store.

"Avec la PlayStation 5, nous faisons un pas de géant vers une nouvelle génération d'expériences vidéoludiques inoubliables, donnant aux jeux une toute nouvelle dimension", déclare Jim Ryan, Président et PDG de SIE. "Les univers de jeu, plus beaux et plus riches que jamais, vous procureront des sensations auparavant impensables. Vous pourrez également en profiter de manière beaucoup plus fluide, avec des temps de chargement accélérés. La présentation d'aujourd'hui n'est qu'un petit aperçu du potentiel de cette nouvelle génération de console et nous tenons à remercier notre communauté d'avoir suivi le lancement de la PS5 à nos côtés."