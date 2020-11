PlayStation 5 : voici la liste des jeux disponibles au lancement

La prochaine console de Sony sera disponible le 12 novembre dans une partie du monde, et le 19 novembre en Belgique. Voici la liste des jeux qui seront disponibles à son lancement.

Les exclusivités

Astro’s Playroom (Japan Studio / préinstallé sur la PS5) Demon’s Souls (SIE Worldwide Studios, Bluepoint Games) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) Marvel’s Spider-Man Remastered (inclus avec l’Édition Ultimate de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales) (Insomniac Games) Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital)

Les jeux tiers

Assassins Creed Valhalla (Ubisoft) Borderlands 3 (2K) Bugsnax (Young Horses - Disponible à la sortie de la PlayStation 5 pour les abonnés PlayStation Plus, sans coût supplémentaire jusqu’au 4 janvier 2021) Dead by Daylight (Behaviour) Devil May Cry 5 (Capcom) Dirt 5 (Codemasters) Fortnite (Epic) Godfall (Gearbox) Goonya Fighter (Mutan) King Oddball (10Tons Ltd) Maneater (Tripwire) NBA 2K21 (2K) No Man’s Sky (Hello Games) Observer Redux (Bloober) Overcooked: All You Can Eat (Team 17) The Pathless (Annapurna) Planet Coaster (Frontier) Warframe (Digital Extremes) Warhammer Chaosbane Slayer Edition (Nacon) Watch Dogs Legion (Ubisoft) WRC 9 FIA World Rally Championship (Nacon)

Parmi les jeux déjà annoncés et qui sortiront plus tard, il y a une poignée d’exclusivités : Destruction AllStars, Returnal, Horizon: Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7 et le prochain opus de la série God of War.

Et pour tout (vraiment tout) savoir sur la PlayStation 5, direction le blog de la console sur lequel on retrouve une FAQ ultra-complète, avec des réponses à toutes les questions qui entourent la next-gen de Sony.