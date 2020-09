PlayStation 5 : voici ce qu’il fallait retenir des annonces de Sony

En une quarantaine de minutes, Sony a dévoilé de nouveaux jeux, de nouvelles bandes-annonces, et surtout de nouvelles informations concrètes concernant sa prochaine console. Si vous avez raté le showcase, voici ce qu’il faut savoir.

La date

Commençons par l’essentiel : la date de commercialisation de la console, une information que Sony a enfin dévoilée. La console sortira en deux temps. Le 12 novembre 2020, soit deux jours après le lancement de la Xbox Series X et Series S, la PlayStation 5 et la version Digital Edition sera disponible dans 7 pays, à savoir les États-Unis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Mexique et la Corée du Sud.

En Belgique, comme dans toute l’Europe et le reste du monde, il faudra patienter une semaine de plus, jusqu’au 19 novembre.

Les précommandes quant à elles débutent aujourd’hui, jeudi 17 septembre 2020.