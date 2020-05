PlayStation 5 : vers une sortie en octobre ?

Contrairement à la Xbox Series X de Microsoft, on sait finalement peu de choses sur la future console de Sony. Mais une offre d’emploi, publiée sur un site de recrutement japonais, pourrait avoir révélé la date de sortie par erreur.

L’annonce, publiée sur le site Rikunabi NEXT, concerne “un poste de gestion des coûts de production de la PS5 et d'obtention des composants nécessaires à sa fabrication” selon Gameblog.fr. Mais c’est surtout l’occasion d’apprendre que la console serait prévue pour le mois d’octobre 2020.

Évidemment, l’information est à prendre avec des pincettes, d’autant que Sony reste très discret au sujet de sa console. Mais si on attendait la PS5 pour novembre ou décembre 2020, ça ne serait pas la première fois que l’entreprise commercialise une console au mois d’octobre.

Pour rappel, si la PlayStation 4, ainsi que la PlayStation 3, ont toutes les deux été commercialisées en novembre (2013 et 2006, respectivement), la PlayStation 2 avait quant à elle été proposée sur le marché américain dès le mois d’octobre 2000(l’Europe avait attendu un mois supplémentaire, jusqu’au 24 novembre).

Quoiqu’il en soit, on devrait en apprendre plus sur la PlayStation 5 dans les mois qui viennent. Plusieurs rumeurs parlent d’ailleurs d’un événement prévu dans le courant du mois de juin. Soit à la même période que la présentation de la PlayStation 4 il y a 7 ans. Selon le journaliste Jason Schreier, “Sony et Microsoft n’arrêtent pas de changer leurs plans”, mais d’après ses sources, “Sony est quand même sur la bonne voie pour au moins présenter quelque chose le mois prochain.”