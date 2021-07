PlayStation 5 : un nouveau State of Play prévu ce jeudi

Sony diffusera un nouveau State of Play ce jeudi, d’une durée de 30 minutes.

Deathloop à l’honneur

Le jeu d’Arkane Studios sera mis en avant par Sony, avec pas moins de 9 minutes consacrées au jeu à la sortie récemment décalée. L’occasion de découvrir encore plus de subtilités du gameplay qui, pour rappel, est basé sur des boucles temporelles. “Cette séquence de gameplay étendue nous montrera Colt se déplaçant furtivement sur les toits à l’aide de ses compétences… ou foncer en tirant sur tout ce qui bouge pour semer le chaos”, précise Sony.

Le reste de l’événement sera consacré à des jeux développés par des studios indépendants et des développeurs tiers. Ce qui signifie qu’il n’y aura pas de grosses annonces au programme.

Les exclus attendront

Des titres très attendus, comme God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, ainsi que le casque de réalité virtuelle PlayStation VR 2 ne seront donc pas abordés demain soir.

Mais pas de panique, Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, annonce que des informations seront publiées dans le courant de l’été. “Restez connectés cet été, car nous aurons bientôt plus d’infos pour vous”, explique le grand patron.

Pour suivre ce State of Play, rendez-vous ce jeudi 8 juillet. L’événement commencera à 23 h, heure belge, et sera diffusé sur Twitch et YouTube.