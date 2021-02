PlayStation 5 : un nouveau casque de réalité virtuelle et plus de jeux sur PC

Le magazine GQ s’est entretenu avec Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment. Après avoir discuté du report de Gran Turismo 7, le patron a également abordé d’autres sujets, comme la suite du PSVR et les adaptations de titres Sony sur PC.

PlayStation VR 2

Si la deuxième version du casque n’a pas encore de nom, Jim Ryan annonce que le format de la VR next-gen sera différent. Premièrement, le casque sera plus avancé technologiquement. Et surtout, les câbles seront simplifiés. Un seul câble sera nécessaire pour connecter le casque à la console.

Actuellement, le PSVR est relié à un boîtier par d’énormes câbles, et le boîtier est ensuite connecté à la console et à la télé. “C'était une illustration très simple et visible d'une leçon que nous avons tirée de l'itération du système actuel vers le nouveau. Nous ne publions aucune spécification à ce stade. Cela commencera à arriver au cours de cette année lorsque nous en parlerons davantage”, explique Jim Ryan.

Le casque sera accompagné de nouvelles manettes, qui “incorporeront certaines fonctionnalités clés de la manette DualSense tout en mettant l'accent sur une grande ergonomie”, déclare Hideaki Nishino, vice-président sénior en charge du "platform planning & management" chez Sony Interactive Entertainment. Nishino précise également que le casque ne sortira pas pour 2021.

Days Gone

Autre nouvelle pour Sony : l’adaptation de plus de titres sur PC. Après Horizon Zero Dawn sorti en août dernier, c’est au tour de Days Gone de connaître une version PC.