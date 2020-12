PlayStation 5 : un mois plus tard, que retenir de la next-gen de Sony ?

La PlayStation 5 est disponible depuis un mois en Belgique. Et les chanceux qui ont réussi à mettre la main sur un exemplaire ont eu un joli aperçu de ce que la console a dans le ventre. Mais un mois plus tard, la “next-gen” est-elle à la hauteur de nos attentes ? On vous dit tout.

Les points positifs

La manette DualSense

Believe the hype comme disent les Américains. En d’autres termes, oui, la manette DualSense est aussi géniale qu’annoncé. Dès les premières minutes passées sur la console, on se rend compte du potentiel incroyable de l’objet. Et sur le jeu Astro’s Playroom, préinstallé sur chaque console, c’est absolument bluffant. Le gyroscope, le micro, le pavé tactile, les gâchettes adaptatives et le retour haptique sont mis à contribution pour plonger le joueur dans l’univers du petit robot, et ça marche ! Quand Astro enfile un costume sur ressort, les gâchettes se tendent au point de forcer le joueur à appuyer plus fort pour contrôler chaque saut. Quand Astro utilise son arc à flèche, les gâchettes se tendent physiquement. Quand Astro sort son parapluie, qu’il pleuve ou qu’il grêle, tout se ressent grâce au retour haptique très détaillé. Même chose quand le robot marche sur du sable, puis de la glace ou du métal, chaque surface propose des vibrations différentes et immédiatement identifiables. Une véritable prouesse.

La rapidité

La PS5 est rapide. Très rapide même, par rapport à un PlayStation 4 classique. Les jeux se lancent quasiment instantanément et passer d’un jeu ou d’une application à l’autre est tout aussi fluide. Même le PlayStation Store, qui était d’une lenteur insupportable sur PS4, est rapide et bien plus agréable à parcourir. Quant aux temps de chargements, ils sont au mieux inexistants, au pire un poil plus longs que sur la génération précédente. Et cela ne devrait aller qu’en s’améliorant.

Les graphismes

Les jeux exploitant tout le potentiel de la PlayStation 5 sont encore rares, ce qui est normal au lancement d’une console. Mais Sony propose plusieurs exclusivités qui n’hésitent pas à jouer les démos techniques par moment. C’est le cas notamment de Spider-Man : Miles Morales, qui cumule les effets de lumière, les particules et une fluidité graphique impressionnante pour prouver que oui, la PlayStation 5 est bien une console next-gen. Avec des options comme un framerate à 60 images par seconde et le ray-tracing, le New York du jeu d’Insomniac est plus réaliste que jamais. Concernant les jeux rétrocompatibles, les améliorations sont minimes, mais bienvenues. Ne vous attendez cependant pas à une révolution sur des titres comme Red Dead Redemption II, Uncharted ou Resident Evil 7.

Les exclusivités

C’est une des forces de Sony. À son lancement, la console propose plusieurs exclusivités. À savoir :

Astro’s Playroom (Japan Studio / préinstallé sur la PS5)

Demon’s Souls (SIE Worldwide Studios, Bluepoint Games)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games)

Marvel’s Spider-Man Remastered (inclus avec l’Édition Ultimate de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales) (Insomniac Games)

Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital)

Et cela fait la différence. Alors oui, Microsoft proposera également des exclusivités en 2021 (dont le très attendu Halo : Infinite), mais un catalogue de départ est très important et Sony ne déçoit pas. D’autant que 2021 s’annonce encore plus fort que ce que Microsoft a en stock. Jugez plutôt : Destruction AllStars, Returnal, Horizon: Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7 et le prochain opus de la série God of War sont tous attendus dans les prochains mois. Et si tous ne sont certainement pas des classiques, c’est malgré tout bien mieux que la concurrence.

Le design de la console

Allez, on ose le dire : la console est visuellement réussie. Lourde. Imposante. Voire très très imposante. Mais réussie. Alors on accroche ou pas, mais on ne peut pas reprocher à Sony d’avoir voulu tenter quelque chose de plus fun, de moins conventionnel. Certes, les plaques blanches ne s’intègrent pas dans n’importe quel salon, mais le parti pris, osé, est globalement une bonne chose. D’autant qu’il est inconcevable que Sony ne propose pas des plaques détachables à l’avenir (certains revendeurs tiers le proposent déjà).

Les points négatifs

Le stockage

Officiellement, la PlayStation 5 est équipée d’un SSD de 825 Go. Mais en réalité, le joueur ne dispose que 664 Go, pour stocker ses jeux et ses sauvegardes. C’est peu, et malgré le catalogue limité au lancement de la console, d’après notre test, c’est déjà insuffisant. Sony devrait activer prochainement l’option SSD M.2 qui permettra d’augmenter l’espace de stockage, mais d’ici là, n’espérez pas installer plus de 5 ou 6 jeux next-gen.

Les bugs

À de multiples reprises (quatre fois en deux semaines), notre PlayStation 5 a tout simplement planté. Le jeu freeze et le redémarrage est obligatoire. Alors certes, tout se relance rapidement, mais il n’empêche que cela arrive trop souvent. Et c’est d’autant plus énervant quand on est au coeur de l’action, dans une mission intense de Spider-Man : Miles Morales, par exemple.

L’interface

Sony a mis à jour son interface (contrairement à Microsoft), et globalement, ça fonctionne. Mais on sent que le potentiel n’est pas pleinement exploité. Quand aucun jeu n’est sélectionné, on est face à du vide, avec les icônes des jeux occupant un espace ridiculement petit sur la partie supérieure de l’écran. De plus, si vous possédez plusieurs titres, il faudra une fois de plus passer par la bibliothèque pour tous les apercevoir. C’est un détail, mais qui a son importance. Un peu comme si nous étions limités à un seul écran d’accueil sur un smartphone, et que le reste se trouve dans des dossiers. Dommage.

Le stock

Sony n’y peut sans doute rien, surtout à cause de la pandémie, mais trouver une PlayStation 5 reste très difficile et cela peut s’avérer très frustrant. Ça finira par se régler, mais un mois après la sortie de la console, c’est un point important qui mérite d’être signalé.

Ce qu’on attend

Plus de jeux

Le catalogue est déjà pas mal pour un début, mais on attend plus de la part de Sony. Les exclus de 2021 devraient remédier à ce problème. D’autant qu’on sent que les premières exclusivités, bienvenues, sont en quelques sortes des amuse-gueule. C’est soit court (Spider-Man : Miles Morales), soit vite oubliable (Sackboy: A Big Adventure), soit des remakes (Demon's Souls, Marvel's Spider-Man). Bref, vivement la suite.

Une meilleure prise en charge de la DualSense

Les jeux qui tirent profit de la DualSense sont trop rares. Passer de Astro’s PlayRoom à Spider-Man : Miles Morales est extrêmement décevant. On s’imaginait pouvoir profiter des gâchettes adaptatives à chaque lancer de toile d’araignée et on se retrouve au mieux avec quelques vibrations lors des combats. Au final, outre Astro’s Playroom, les jeux qui s’en sortent le mieux sont Call of Duty : Cold War et NBA 2K21, qui savent tirer profit des gâchettes.