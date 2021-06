PlayStation 5 : Sony propose de tester la nouvelle bêta

Sony Interactive Entertainment lance son programme de bêta-testeur pour sa next-gen. L’occasion de découvrir les nouveautés avant tout le monde.

Un programme réservé à une poignée de pays

Malheureusement, le programme n’est pas disponible en Belgique. En effet, Sony indique qu’il faut résider dans l'un des pays ou régions suivants : États-Unis, Canada, Japon, Royaume-Uni, France, Allemagne.

Mais qu’à cela ne tienne, cela permettra d’en apprendre un peu plus sur ce que nous réserve la PlayStation 5. La première grosse mise à jour avait été lancée en début d’année, et permettait d’activer le stockage externe, sur des disques durs USB. Les jeux ne sont toujours pas jouables depuis le disque dur externe et doivent être transférés sur le SSD de la console pour être lancés, mais c’est un bon début.

La prochaine mise à jour majeure du système devrait voir le jour plus tard cette année, mais ce programme test sera donc l’occasion de connaître les futures fonctionnalités de la console avant leurs lancements.

S’il est dommage que le programme ne soit pas disponible chez nous, rassurons-nous en rappelant que la console est encore très difficile à trouver en magasin, et qu’une version bêta d’un OS, quel qu’il soit, est synonyme de bugs et d’instabilité. Ce qui, sur une console, n’est pas idéal.