PlayStation 5 : Sony organisera un nouveau State of Play le 27 octobre

Sony a annoncé le retour du State of Play pour mercredi prochain. Au programme : “des annonces et mises à jour concernant des titres d’éditeurs tiers sur PS5 et PS4.”

Selon Sony, “la présentation devrait durer environ 20 minutes et vous offrira de nouveaux aperçus de jeux déjà dévoilés, ainsi que quelques révélations de nos partenaires du monde entier.” On devrait notamment y voir des titres attendus comme Riders Republic d’Ubisoft, ou encore Call of Duty : Vanguard.