PlayStation 5 : Sony limite la production de sa prochaine console

Selon Bloomberg, le géant japonais ne parviendra pas à produire 15 millions de consoles d’ici la fin du mois de mars, comme précédemment annoncé.

Suite à des soucis de production, Sony est contraint de revoir ses objectifs à la baisse, et ne pourra assembler que 11 millions de PlayStation 5 d’ici au 31 mars 2021. Le SoC (système sur une puce, ou System on a Chip en anglais) serait la cause de ce problème, qui aurait ralenti la production de 50% par moments.

Sony n’a pas confirmé l’information relayée par Bloomberg. Il faudra sans doute attendre la date de sortie de la console ainsi que son prix avant que les premières estimations des experts concernant une éventuelle pénurie causée par la demande des joueurs soient connues.

Toujours selon Bloomberg, la version sans lecteur de disque de la PS5 pourrait coûter moins de 400 dollars. La version avec lecteur de disque serait quant à elle vendue 450 dollars, soit 50 dollars de moins que la Xbox Series X de Microsoft.

L’annonce officielle du prix, ainsi que la date de la sortie, pourrait être annoncée demain, lors du PlayStation 5 Showcase qui sera diffusé en ligne. L’événement débutera à 22h, heure belge.