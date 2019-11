PlayStation 5 : Sony dépose un brevet pour sa nouvelle manette

Le site ResetEra a mis la main sur un brevet déposé au Japon, et qui détaille ce qui pourrait bien devenir la DualShock 5. À première vue, la manette ressemble fortement à l'actuelle DualShock 4 (Sony ne compte pas abattre toutes ses cartes un an avant la commercialisation de la console), mais en y regardant de plus près, on découvre un petit trou sur le bas de l'objet.

Mais malgré lui, le brevet nous informe que la nouvelle manette n'est pas la copie exacte de la DualShock 4. En effet, les internautes ont superposé les deux modèles et ont découvert que la DualShock 5 est légèrement plus large, que les boutons sont plus espacés et que les gâchettes L2 et R2 ne sont pas les mêmes (on le sait, Sony avait annoncé que sa future manette embarquerait des "déclencheurs adaptatifs" pour les gâchettes et une technologie de vibration haptique). De plus, la barre lumineuse présente sur l'actuelle manette semble avoir disparu.

Quoi qu'il en soit, l'année 2020 sera riche en annonces, et le prochain salon E3 sera sûrement privilégié pour dévoiler la console sous toutes ses coutures.