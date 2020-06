PlayStation 5 : Sony décale sa conférence, pour “permettre à des voix plus importantes d’être entendues”

“Nous avons décidé de reporter l'événement PlayStation 5 prévu ce 4 juin”, annonce l’entreprise. “Même si nous comprenons que les joueurs du monde entier sont excités à l’idée de voir les jeux PS5, nous avons le sentiment que l'heure n'est pas à la célébration et pour le moment, nous souhaitons rester en retrait et permettre à des voix plus importantes d’être entendues .”

Dans un autre message, également publié sur Twitter, PlayStation souligne son soutien au mouvement Black Lives Matter :

“Nous dénonçons le racisme systémique et la violence contre la communauté noire. Nous continuerons à oeuvrer pour un avenir marqué par l'empathie et l'inclusion et nous nous tiendrons aux côtés de nos créateurs, joueurs, employés, familles et amis noirs.”