PlayStation 5 : Sony confirme les 10 millions d’exemplaires vendus

Après les estimations publiées par VGChartz, place à la confirmation de la part de Sony. Oui, la PlayStation 5 est un joli succès.

La next-gen fait mieux que la PlayStation 4

Dans un communiqué triomphaliste, Sony annonce que la PlayStation 5 devient sa console la plus populaire de tous les temps. En effet, depuis son lancement le 12 novembre 2020, plus de 10 millions d’exemplaires ont été écoulés, ce qui lui permet de dépasser la vitesse de vente de la PlayStation 4 lors de sa sortie.

Ce qui est remarquable quand on sait que la PlayStation 5 reste encore très difficile à trouver dans le commerce.

De jolis scores du côté des jeux

Évidemment, une console ne serait rien sans ses jeux, et de ce point de vue là, les joueurs sont gâtés, avec quelques exclusivités immanquables, comme Ratchet & Clank, Returnal ou Marvel’s Spider-Man : Miles Morales.

Lire aussi : PS Plus : les jeux gratuits du mois d’août en fuite du côté de Sony

Sony en profite donc pour revenir sur les scores de ces titres, tous développés pour PlayStation Studios :

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, d’Insomniac Games, a été vendu à plus de 6,5 millions d’exemplaires depuis sa sortie

depuis sa sortie MLB The Show 21, de San Diego Studio, est le titre qui s’est vendu le plus rapidement de la franchise, avec plus de 2 millions de copies écoulées

Returnal, de Housemarque, a séduit 560 000 joueurs depuis sa sortie le 30 avril dernier

depuis sa sortie le 30 avril dernier Enfin, l’excellent Ratchet & Clank : Rift Apart, d’Insomniac Games, a séduit 1,1 million de joueurs depuis le 11 juin 2021

"Je n’ai pas les mots pour exprimer la profonde gratitude que nous ressentons pour notre communauté passionnée de fans de PlayStation qui ont adopté la PS5 et les partenaires de développement et de publication de classe mondiale qui apportent des expériences de jeu aussi incroyables à nos plateformes”, déclaré Jim Ryan, président et PDG de Sony Interactive Entertainment.

“Bien que PS5 ait atteint davantage de ménages plus rapidement que l'une de nos consoles précédentes, nous avons encore beaucoup de travail devant nous à mesure que la demande de PS5 continue de dépasser l'offre. Je veux que les joueurs sachent que lorsque nous continuons à relever des défis uniques dans le monde qui affectent notre industrie et de nombreux autres, l'amélioration des niveaux d'inventaire reste une priorité absolue pour SIE”, poursuit le PDG.

Un futur rempli d’exclusivités

L’avenir de la PlayStation 5 reste radieux, malgré l’absence de stock. Les joueurs pourront en effet se plonger prochainement dans Battlefield 2042, Deathloop, Far Cry 6 ou encore Kena: Bridge of Spirits. Mais surtout se tourner vers des exclusivités très attendues comme God of War, Grand Turismo 7 et Horizon Forbidden West.