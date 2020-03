PlayStation 5 : Sony clarifie sa position concernant la rétrocompatibilité

Lors de l’annonce des spécificités techniques de la PlayStation 5, Mark Cerny, Lead System Architect de la prochaine console de Sony, avait déclaré que les 100 jeux les plus populaires de la PS4 seraient compatibles avec la PS5.

Mais cette information n’avait pas convaincu les joueurs, qui s’attendaient sans doute à une rétrocompatibilité totale avec l’ensemble du catalogue, comme le proposera Microsoft sur la Xbox Series X.

Face à la déception des joueurs, Sony a tenu à clarifier sa position, dans un article publié sur son blog. On y apprend notamment que la plupart des 4000 jeux PS4 seront jouables sur la PlayStation 5.

“Une petite précision en ce qui concerne la rétrocompatibilité — étant donnés tous les jeux fabuleux qui font partie du catalogue de la PS4, nous avons consacré beaucoup d’efforts pour nous assurer que nos fans puissent jouer à leurs jeux préférés sur PS5. Nous pensons qu’une très grande majorité des plus de 4 000 jeux PS4 qui existent seront jouables sur PS5”, explique Hideaki Nishino, Senior Vice President, Platform Planning & Management au sein de Sony.

“Selon toute vraisemblance les jeux rétrocompatibles pourront bénéficier d’une fréquence boostée sur PS5, ce qui leur octroiera des frame rates plus élevés et/ou plus stables, ainsi que de potentiellement plus hautes résolutions d’écran. À l’heure actuelle, nous évaluons les jeux au cas-par-cas afin de repérer d’éventuels problèmes qui nécessiteraient un ajustement de la part des développeurs originaux du logiciel.”

“Dans sa présentation, Mark Cerny a présenté un aperçu de ce travail en citant les 100 jeux PS4 les plus populaires, démontrant ainsi que notre travail sur la rétrocompatibilité avançait de bon train. Nous avons déjà testé des centaines de titres et nous nous préparons à en tester des milliers d’autres au fur et à mesure que nous nous approchons de la fenêtre de lancement de la PS5. Nous vous donnerons de plus amples informations sur la rétrocompatibilité, ainsi que sur d’autres éléments de la PS5, dans les mois à venir. Restez à l’écoute !”