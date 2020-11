PlayStation 5 : Sony annonce les dates de sortie de ses jeux exclusifs

L’année 2021 sera chargée du côté de Sony et de la PlayStation 5.

Si aucun report n’est annoncé d’ici là, voici les dates de sortie des prochains jeux exclusifs à la console révélées par Sony dans une courte vidéo promotionnelle.

Comme prévu, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure et Demon’s Souls seront disponibles dès le 12 novembre, date de sortie de la console aux États-Unis (chez nous, ça sera le 19 novembre). Suivront ensuite, dans la première moitié de 2021 :

Gran Turismo 7

Ratchet & Clank : Rift Apart

Returnal

Horizon Forbidden West est quant à la annoncé pour le second semestre de 2021, et sortira à la fois sur PlayStation 5 et PlayStation 4.

Malheureusement, la vidéo n’annonce pas de date pour le très attendu God of War Ragnarök, pourtant lui aussi annoncé pour 2021.