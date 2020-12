PlayStation 5 : Sony a distribué un nombre record de sa console next-gen

Il est encore très, très difficile de mettre la main sur un exemplaire de la PlayStation 5, ainsi que sa déclinaison “Digital Edition.” Et pourtant, ces soucis d’approvisionnement n’ont pas empêché Sony de signer son meilleur démarrage depuis la PlayStation première du nom.

Selon DigiTimes, Sony a écoulé par moins de 3,4 millions de consoles en seulement quatre semaines. Rien qu’en France, le constructeur aurait vendu 107 000 machines, et 340 000 au Royaume-Uni. Il ne s’agit évidemment que d’estimations de la part de DigiTimes, mais des estimations qui tendent à prouver que Sony est parvenu à séduire les joueurs (les stocks en témoigneront).

Toujours selon le quotidien taïwanais, Sony miserait sur un parc de consoles de 16,8 à 18 millions d’unités d’ici la fin de l’année 2021. Ce qui serait, une fois de plus, un record.

Pour rappel, la PlayStation 4 a dépassé les 115 millions de ventes depuis son lancement en 2013. Et pour séduire les joueurs, Sony a encore de belles cartouches en stock, comme God of War : Ragnarök, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank : Rift Apart ou Horizon : Forbidden West.